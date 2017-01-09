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السيسى لـ “عمرو أديب” : قلت للمصريين إن تكلفة التحدى كبيرة

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السيسى لـ “عمرو أديب” : قلت للمصريين إن تكلفة التحدى كبيرة السيسى لـ “عمرو أديب” : قلت للمصريين إن تكلفة التحدى كبيرة

الرئيس السيسى وعمرو أديب

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مداخلة هاتفية، مع الإعلامى عمرو أديب، فى حلقة اليوم من برنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية ON E.

وتحدث الرئيس السيسى خلال المكالمة عن آخر الأوضاع السياسية والاقتصادية فى ، وكذلك فيما يتعلق بالمواجهة التى تواجهها مصر، قائلاً: “هفكر نفسى وأفكركم يا مصريين إن يوم 24 /7 طلبت من المصريين مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، والناس فى الوقت ده، قالوا هيحصل إيه يعنى، وطبعا نزلوا وكان فيه تفويض، وكان الهدف منه إنى اقولهم أن هناك حجم تحدى هتشوفوه مش فى يوم ولا شهر ولا سنة، دا فى سنوات، وهيبقى فى التحدى تكلفة كبيرة جداً.

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أونا

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