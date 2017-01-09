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بالصور..تشغيل أول جهاز للعمليات الحرجة وجراحات العمود الفقري ببني سويف‎

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جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

 

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، السعيطي وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، عن توفير جهاز الـ ca rm الخاص بجراحات العلمليات الحرجة والعمود الفقري، لبيدأ تشغليه، غدًا، بمستشفي بني سويف العام.

وأوضح الدكتور هاني همام مدير مستشفي بني سوبف العام، أن الجهاز يعتبر من أحدث الأجهزة المستحدثة في جراحات العمود الفقري والحالات الحرجة.

وأضاف همام، أن الجهاز سيتم تشغيلة والعمل به بدءًا من الغد، داخل المستشفي لخدمة الواطنين وتوفير رعاية صحية لهم بشكل جيد.

 

 

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