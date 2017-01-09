موجز أخبار مصر للساعة 10م.. وزارة السياحة تصر على بدء رحلات العمرة فى "رجب"

نشر موقع "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات والتقارير المهمة، في مقدمتها قرار وزارة السياحة بشأن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

"الكسب" يقرر حبس جمال اللبان 15 يوما فى قضية استغلال النفوذ والرشوة

قرر جهاز الكسب غير المشروع، حبس جمال الدين اللبان، المتهم فى قضية الرشوة الكبرى مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز، تبدأ من انتهاء حبسه فى قضية الرشوة.

بالصور.. سامح شكرى يغادر مسقط بعد زيارة رسمية استغرفت يومين

غادر، منذ قليل، وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت يومين، التقى خلالها أسعد بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس، وذلك لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

البرلمان العربى يدين تفجير العريش ويؤكد تضامن الشعوب العربية مع مصر

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، التفجير الإرهابى الجبان، الذى استهدف نقطة تفتيش أمنية فى مدينة العريش بشمال سيناء، صباح اليوم الاثنين، ما أدى لاستشهاد عدد من أفراد الأمن، وإصابة آخرين، بينهم مدنيون‪.

السياحة: بدء رحلات العمرة فى "رجب" قرار دولة وعلى الشركات إعلاء مصلحة الوطن

أكد يحيى راشد، وزير السياحة، أنه سيتم دراسة كافة المطالب التى تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، اليوم الإثنين، والتى تتضمن بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل، واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة فى غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر.

بقالو التموين: طالبنا بصرف الزيت والسكر والأرز وفقا لعدد أفراد الأسرة شهريا

فى أول رد فعل حول ما طرحه "اليوم السابع" خلال الأيام الماضية تحت عنوان" هل يعود نظام توزيع المقررات التموينية القديم؟"، طالبت النقابة العامة لبقالين التموين من اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه معهم مساء اليوم الاثنين، بعودة النظام القديم لتوزيع السلع التموينة المدعمة.

خالد صلاح يطالب الدولة بالاستماع لكافة الآراء الوطنية حول "تيران وصنافير"

شدد الكاتب الصحفى خالد صلاح، على ضرورة فتح ملف اتفاقية "تيران وصنافير" للعلن والحوار، والموافقة على وقفات احتجاجية قانونية يحميها الأمن وتعبر عن رأيها بوضوح وصراحة، معللاً ذلك بأنه لا يريد أن تدخل القضية فى دهاليز الاستغلال السياسى.