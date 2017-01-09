والد شهيد مطروح بكمين المساعيد بالعريش: راض بقضاء الله والبلد هتبقى أحسن

مطروح - حسن مشالى

أكد عبد الرحمن ناصر، والد الشهيد مجند عبد الله "٢١ سنة" أنه رضى بقضاء الله وبنيل ابنه الشهادة فداء للوطن، وأنه حزين فقط على فراقه وليس على استشهاده مع مجموعة من زملائه فى كمين المساعيد بمدينة العريش، فى التفجير الإرهابى صباح اليوم الإثنين، مؤكدا أن ابنه لم يكن يخاف ولا يتراجع، وأن البلد لن تخرب وستكون أفضل.

وأضاف والد الشهيد أنه كان يطمئن على ابنه الذى كان يتصل به صباح كل يوم، إلا انه لم يتصل اليوم، وأضاف الأب أنه ظل يتصل بابنه صباح اليوم وكان التليفون مغلقا، فشعر بأن هناك خطبا ما، وأنه علم بنيل ابنه الشهادة عصر اليوم، حيث اتصل به اللواء مختار السنبارى مدير امن مطروح.

وقال الأب: "عندما علمت بخبر استشهاد عبد الله، قلت الحمد لله واحتسبه عند الله شهيدا، ابنى بطل ورفض عمل أى محاولات لنقله من العريش، وكان يردد (أنا مش أحسن من زملائى)".

واختتم والد الشهيد حديثه أن أبناءه رجال وكلهم عندهم استعداد أن يستشهدوا فداء للوطن وهو شخصيا على استعداد للوقوف فى الكمين الذى استشهد فيه ابنه البطل لحماية تراب البلد من الخونة الذين لا ينتمون لأى دين أو وطن.

وأشار والد الشهيد إلى أنه ينتظر وصول جثمان ابنه صباح غدٍ الثلاثاء، حيث تحركت سيارة إسعاف بجثمان الشهيد، مساء اليوم الإثنين، من الإسماعيلية فى طريقها إلى مطروح.

وتنسق مديرية أمن مطروح مع أسرة الشهيد لترتيبات الجنازة، المقرر خروجها من المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح، عقب صلاة ظهر غد الثلاثاء.