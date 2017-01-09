«تعليم النواب»: مناقشة نظام امتحانات الثانوية الجديد الأثنين المقبل

قال الدكتور عبد الرحمن البكرى، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة أحوال مدارس النيل، والمدارس الخاصة، ونظام امتحانات الثانوية العامة الجديد.

وأشار البكرى، فى بيان صادر عنه، إلى أن اللجنة ستناقش نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد “البوكليت”، يوم الاثنين المقبل، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ولجنة التعليم بمجلس النواب، قد اتفقتا على إجراء امتحانات الثانوية العامة لعام 2017 بنظام “البوكليت”، الذى يعنى أن تكون الأسئلة والأجوبة معًا فى ورقة واحدة، تتضمن أربعة نماذج مختلفة للأسئلة، موزعة بترتيبات مختلفة، الأمر الذى يقف حائلا أمام عمليات الغش الجماعى، حسب ما أكدت اللجنة.