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«الكنيسة» تنعي شهداء العريش: نثق أن الله لن يدع دماء الشهداء تضيع هدرًا

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«الكنيسة» تنعي شهداء العريش: نثق أن الله لن يدع دماء الشهداء تضيع هدرًا «الكنيسة» تنعي شهداء العريش: نثق أن الله لن يدع دماء الشهداء تضيع هدرًا

الكاتدرائية

كتب – مينا وجيه السمرجى

أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، فى بيان لها، مساء اليوم، الحادث الإرهابى الغادر، والذى وقع صباح اليوم، بكمين المطافى ونقطة المساعيد بشمال سيناء.

ونعت الكنيسة شهداء الوطن من رجال البواسل، طالبة من الله أن يهب أسر الشهداء الصبر والتعزية ونعمة الشفاء للمصابين، قائلة، “نثق أن الله العادل، وكلى القدرة لن يدع دماء هؤلاء الشهداء تضيع هدرًا، وهو قادر أن يدعم شرطتنا القوية ورجال قواتنا المسلحة البواسل، وقوى الشر التى تستهدف وحدة وتماسك الشعب المصرى العظيم”.

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