أهالى عزبة البرج بدمياط يشكون حالة الطرق.. ورئيس المدينة: نصلحها الآن

دمياط-معتز الشربينى

شكا أهالي مدينة عزبة البرج من سوء حالة الرصف بالطريق الرئيسي المؤدى للمدينة بسبب وجود حفر ومطبات وانهيار جزئي في بعض المناطق.

وقال محمد عبيد أحد الأهالي أن هذا الطريق يخضع لأعمال رصف منذ فترة طويلة ولكن الطبقة الإسفلتية الموجودة عليه حاليا مازالت غير ممهدة للسير عليه وتحتاج إلى إعادة رصف وتمهيد سير السيارات.

ويضيف أحمد يحيى موظف أن هذا الطريق ظل مهملا لفترات طويلة وكان يمثل مشكلة لأهالى المدينة وخاصة سيارات الأجرة التي تتحرك على هذا الطريق يوميا وأضاف ان هذا الطريق يحتاج متابعة فى أعمال الرصف حتى يمكن إنجازه على مستوى مناسب ولا يتعرض للانهيار مرة أخرى ، وأضاف انه مازال هناك جزء متبقي من منطقة البوابة حتى حديقة عزبة البرج لم يتم العمل بها.

وقال مجدى خاطر رئيس مدينة عزبة البرج ل "اليوم السابع " إن هذا الطريق هو الطريق الرئيسى للمدينة و يخضع لأعمال إصلاح ورفع كفاءة بطول 8 كم ومتوسط عرض 8 متر وتنفذه شركة النيل العامة للطرق الصحراوية وهى احدي شركات الهيئة العامة للطرق والكبارى وإن العمل مستمر فيه منذ عام تقريبا، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن ومازال الطريق يخضع للعمل.

وأضاف انه لم يتم رصف الطبقة الإسفلتية الأخيرة والتي يتم تنفيذها بعد انتهاء كافة الأعمال بالطريق.