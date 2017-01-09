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محافظ الشرقية يتفقد مشروعات طرق بتكلفة 28 مليون جنيه

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محافظ الشرقية يتفقد مشروعات طرق بتكلفة 28 مليون جنيه محافظ الشرقية يتفقد مشروعات طرق بتكلفة 28 مليون جنيه

اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية

(أ.ش.أ)

أكد محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال تغطية خليجي الكبايشة والدمانة، والمخصص لهما 15 مليون جنيه، وذلك للبدء فورًا فى رصف وإزدواج طريق فاقوس الصالحية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الرصف.

وجاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لأعمال تغطية الخليجين، وقال المحافظ، إن إزدواج طريق فاقوس الصالحية يساعد فى تحسين حركة المرور، ويقلل من الحوادث على الطريقن مؤكدًا أن إقامة طرق جيدة داخل محافظة الشرقية تنعكس آثارها على التنمية وتساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ أعمال التوسعة والرصف الجاري تنفيذها بطريق الغار بالزقازيق، والذى يبلغ طوله طول 8 كم وبتكلفة 13 مليون جنيه، وهو يربط جسر بحر أبو الأخضر بمدينة الزقازيق.

وقال المحافظ، إن الطريق يمثل محورًا مروريًا جديدًا بمدينة الزقازيق للقادمين من مركز أبو حماد، ويساهم في تقليل الإزدحام المروري ويخلق سيولة مرورية.

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