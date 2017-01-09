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عمرو أديب يكشف الأدوات المستخدمة فى الحوادث الإرهابية فى «كل يوم»

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عمرو أديب يكشف الأدوات المستخدمة فى الحوادث الإرهابية فى «كل يوم» عمرو أديب يكشف الأدوات المستخدمة فى الحوادث الإرهابية فى «كل يوم»

الأدوات المستخدمة فى الحوادث الإرهابية

كتبت- إنجي لطفي

كشف الإعلامى عمرو أديب خلال برنامجه “كل يوم” على شاشة قناة “ON E” عن الأدوات الأكثر استخداما فى العمليات الإرهابية فى ، وقال إن هناك 46 عملية إرهابية من خلال إطلاق نار مباشر، وهناك 37 عملية تمت من خلال قنابل يدوية وعبوات ناسفة.

وأضاف أديب أن هناك 16 عملية إرهابية تم تنفيذها بقذائف فى سيناء، إضافة إلى 3 عمليات من خلال سيارات مفخخة، وعملية واحدة تفجير انتحارى.

وعرض أديب عدد من الصور للحادث الإرهابى صباح اليوم بشمال سيناء، مؤكدا أن المساكن بعيدة عن الحادث ولكنها تصدعت بسبب حجم الإنفجار الذي أضر بالسكان في هذه المنطقة.

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