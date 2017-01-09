أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

عمرو أديب فى «كل يوم»: مصر شهدت 1165 عملية إرهابية خلال ثلاث سنوات

Google+ Print
عمرو أديب فى «كل يوم»: مصر شهدت 1165 عملية إرهابية خلال ثلاث سنوات عمرو أديب فى «كل يوم»: مصر شهدت 1165 عملية إرهابية خلال ثلاث سنوات

عمرو أديب

كتبت – إنجي لطفي

بدأ الإعلامى عمرو أديب حلقة برنامجه “كل يوم” الذى يعرض على شاشة قناة “ON E”، ناعيًا شهداء الوطن الذين استشهدوا صباح اليوم، وكشف أديب أن تعرضت خلال الثلاث سنوات الأخيرة لعمليات إرهابية وصل عددها إلى 1165 عملية.

واشار أن عام 2014 شهد 394 عملية إرهابية، فى حين عام 2015 شعد 594 عملية، فى حين أن عام 2016 شهد 199 عملية إرهابية، وقال أديب أن المواطنين لا يشعرون بهذا الإرهاب، بعكس الجنود الذين يشاهدوا ذلك يوميًا.

وفصل أديب هذه العمليات على مدار عام 2016، وكشف أن يناير من عام 2016 شهد 7 عمليات إرهابية، فى حين شهد شهر فبراير من نفس العام 4 عمليات، ثم جاء شهر مارس ليشهد 9 عمليات، وظل هذا العدد فى تزايد كل شهر، إلا أن شهر أكتوبر تحديدًا شهد 53 عملية إرهابية.

وطالب أديب أن يتوجه الشعب المصرى بالشكر والعرفان إلى قوات الجيش والشرطة، لأنهم تمكنوا بالفعل من الحد من هذه العمليات الإرهابية ومحاصرتها، وقال “نعم الدولة حققت إنجاز كبير فى ملف الإرهاب”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم