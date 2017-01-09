عمرو أديب فى «كل يوم»: مصر شهدت 1165 عملية إرهابية خلال ثلاث سنوات

كتبت – إنجي لطفي

بدأ الإعلامى عمرو أديب حلقة برنامجه “كل يوم” الذى يعرض على شاشة قناة “ON E”، ناعيًا شهداء الوطن الذين استشهدوا صباح اليوم، وكشف أديب أن مصر تعرضت خلال الثلاث سنوات الأخيرة لعمليات إرهابية وصل عددها إلى 1165 عملية.

واشار أن عام 2014 شهد 394 عملية إرهابية، فى حين عام 2015 شعد 594 عملية، فى حين أن عام 2016 شهد 199 عملية إرهابية، وقال أديب أن المواطنين لا يشعرون بهذا الإرهاب، بعكس الجنود الذين يشاهدوا ذلك يوميًا.

وفصل أديب هذه العمليات على مدار عام 2016، وكشف أن يناير من عام 2016 شهد 7 عمليات إرهابية، فى حين شهد شهر فبراير من نفس العام 4 عمليات، ثم جاء شهر مارس ليشهد 9 عمليات، وظل هذا العدد فى تزايد كل شهر، إلا أن شهر أكتوبر تحديدًا شهد 53 عملية إرهابية.

وطالب أديب أن يتوجه الشعب المصرى بالشكر والعرفان إلى قوات الجيش والشرطة، لأنهم تمكنوا بالفعل من الحد من هذه العمليات الإرهابية ومحاصرتها، وقال “نعم الدولة حققت إنجاز كبير فى ملف الإرهاب”.