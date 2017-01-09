تولى «هشام عطوة» رئيسًا لبيت الفنون الشعبية للعام الثالث

أصدر الكاتب الصحفى ”حلمى النمنم”وزير الثقافة، اليوم، قرارًا بتولى المخرج هشام عطوة رئاسة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك لمدة عام آخر .

والجدير بالذكر أن، المخرج هشام عطوة، عمل مديرًا لفرقة مسرح الشباب، وبعدها مديرًا لمسرح الطليعة، ثم مديرًا لمركز الهناجر للفنون، ثم انتدب للإشراف علي البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فى عام 2015.

وشهد البيت خلالها إنتاج العديد من العروض المسرحية ومشروعات التجديد والتطوير فى البنية التحتية بمسرح البالون، والسيرك القومى بالعجوزة، وتجديد مدرجات سيرك جمصة والانتهاء من تطوير مبنى الإدارة العامة، وتركيب كاميرات المراقبة وشراءأجهزة “إكس راى”، للكشف عن الحقائب بالسيرك والبالون، والانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مسرح محمد عبد الوهاب بالأسكندرية، إلى جانب مايتم الآن من أعمال تطوير بالسيرك القومى بالعجوزة.