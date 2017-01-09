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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في شمال سيناء

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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في شمال سيناء الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في شمال سيناء

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش بشمال سيناء المصرية وأسفر عن استشهاد سبعة من رجال الأمن وأحد المدنيين وإصابة آخرين .

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن دولة الامارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الاجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب .. تؤكد دعمها القوي لجمهورية العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.

وشددت على أن هذه الأعمال الارهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حزم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق .. وأكدت أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وعبرت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الامارات لعائلات الشهداء ولحكومة وشعب مصر وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

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