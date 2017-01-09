السعودية تدعوا إيران لبحث ترتيبات الحج

(رويترز)

أكد مسؤول إيرانى اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية دعت طهران إلى بحث ترتيبات الحج الذى قاطعته إيران العام الماضى بعد وفاة المئات فى حادث تدافع خلال شعائر الحج عام 2015.

وكان أغلب من لقوا حتفهم إيرانيين وأثار الحادث غضب إيران. وبعد الحادث بفترة قصيرة تدهورت العلاقات أكثر بعدما أعدمت السعودية رجل دين شيعيا مما دفع إيرانيين غاضبين إلى اقتحام السفارة السعودية فى طهران وقطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية على أثر ذلك.

وقال على غازى عسكر ممثل خامنئى لشؤون الحج فى تصريح اليوم الاثنين، إن إيران "تلقت رسميا دعوة من السعودية للاجتماع وإجراء محادثات ثنائية بشأن الحج."

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن عسكر قوله إن المحادثات ستتناول الإقامة والنقل والسلامة والرعاية الطبية والتأشيرات والأمور المصرفية وإن بلاده سترد عليها فى الأيام المقبلة.

كانت وزارة الخارجية الإيرانية نفت قبل أيام تقريرين فى صحيفتين عربيتين ذكرا أن إيران تلقت دعوة من السعودية بشأن الحج الموسم المقبل.