بالفيديو.. محلل سياسي: تصريحات الأسد بشأن مفاوضات أستانة «للاستهلاك الإعلامي» فقط

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ماجد كيالي، اليوم الإثنين، إن تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بشأن استعداده الكامل للتفاوض حول كل شيء يتعلق بمستقبل سوريا في مؤتمر أستانة، جاء للاستهلاك الإعلامي الخارجي فقط، لافتاً إلى أن الأسد يحاول أن يوحي بأن النظام بصدد الحل السياسي في حين أنه منذ 6 أعوام لم يستخدم سوى الحل الأمني فقط في مواجهة الثورة السورية، والحراك الشعبي الذي حدث في البلاد.

وأضاف كيالي خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة الغد، تقديم الإعلامية سينار سعيد، أن الشعب السوري أصبح الآن مشرداً، وهناك المئات ممن ذهبوا ضحية البراميل المتفجرة، والقذائف الصاروخية، بالإضافة إلى المناطق المحاصرة في حلب، وحمص، ودمشق، ومختلف المناطق السورية.

وأكد كيالي أن الأسد يتحدث بهذه اللغة أمام الغرب، خاصة وأنه لم يعد يملك من أمره شيئاً، لأن روسيا أصبحت تمتلك زمام الأمور بشكل كامل، لافتاً إلى أنه لو بقيت الأمور فى يد النظام السوري وحده، ففكرة المفاوضات لن تكون موجودة بالأساس، مدللاً علي ذلك بما حدث فى مفاوضات جنيف.