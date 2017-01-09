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حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017 حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

مهنياً: تتمتع بشعبية جيّدة، لذلك ستنجح في تشكيل فريق أوفي قيادة تيار معيّن أوتنظيم حلقة وورشة مهمة حسب اختصاصك وتوجهّك

عاطفياً: تبذل جهوداً ظاهرة لتكون أكثر تعاوناً مع الشريك، كما تسعى لكي تنفتح أكثر على الناس الذين يكنون لك الإعجاب

صحياً: النشاطات الرياضية والاجتماعية تزيد من اندفاعك وتمنحك دفعاً لمزيد من العطاء

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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