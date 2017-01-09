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راحة 3 أيام لمحمد إبراهيم من الزمالك

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راحة 3 أيام لمحمد إبراهيم من الزمالك راحة 3 أيام لمحمد إبراهيم من الزمالك

>كتب عمرو جاب الله

استقر محمد حلمي المدير الفني للزمالك، على منح محمد إبراهيم لاعب الفريق الأبيض راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة الحالية، بعدما خرج اللاعب من معسكر الأول. 

 

وأجرى محمد إبراهيم اتصالا هاتفيا اليوم بمحمد حلمي المدير الفني للزمالك وإسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الأبيض من أجل معرفة قرار الجهاز الفني بالنسبة له، بعد رحيله من معسكر المنتخب بعدما  خرج من قائمة الفريق المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. 

 

وقرر الجهاز الفني منح محمد إبراهيم راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام خاصة و أنه لم يحصل على راحة مثل باقي زملائه على أن ينضم للتدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعدها.


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مصر 365

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