3 أسباب تبعد عماد متعب عن مباريات الأهلى

كتب محمد عراقى

رغم ظهور عماد متعب بمستوى جيد خلال مواجهة الألومونيوم ببطولة كأس مصر ونجاحه فى إحراز 3 أهداف هاتريك فى المشاركة الرسمية الوحيدة له هذا الموسم، إلا أن المهاجم الدولى يخرج دائماً من حسابات الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى في المواجهات الكبيرة والتى كان آخرها مباراة الزمالك ببطولة الدوري العام والتى حسمها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

عماد متعب يمر بحالة نفسية سيئة رغم إعلان إدارة الأهلى نيتها تجديد عقد اللاعب لموسم إضافى برفقة زميله حسام غالى ،إلا أن الجهاز الفني لا يضع جلاد الحراس من ضمن أول 3 خيارات لشغل مركز المهاجم الصريح لعددة أسباب أهمها :

1-الضعف الدفاعى

يؤمن الجهاز الفنى للأهلى أن عماد متعب غير قادر على أداء الواجبات الدفاعية على الوجه الأكمل بسبب عدم وصوله للمستوى البدنى المطلوب من ناحية ولكبر سنه من ناحية أخرى ، لذلك يكون اعتماد الجهاز الفني بشكل دائم على الثلاثى مروان محسن وعمرو جمال والنيجيري أجاي.

2-غياب متعب عن التدريبات

يفتقد عماد متعب لعنصر الانسجام مع لاعبى الأهلى لابتعاده عن المباريات فضلاً عن غيابه عن عدد كبير من تدريبات فريقه لدواعى مختلفة، فاللاعب تعرض لعدد من الإصابات الطويلة كما أعتذر عن التدريبات أكثر من مرة لأسباب أسرية ،حيث غاب اللاعب عن مران الاثنين لارتفاع درجة حرارته وقبلها بـ48 ساعة لم يستكمل المران ورحل بعد مرور 15 دقيقة فقط بحجة أرتباطه ببعض الأمور الخاصة.

3-أزمة التجديد

لا يُفضل حسام البدري المدير الفني للاهلى الاعتماد على اللاعبين الذى يحوم حول استمرارهم مع الفريق لغط وهو ما حدث مع على معلول الذى يتم حالياً تجميده على دكه البدلاء لمجرد وصول أكثر من عرض لشرائه وهو ما يتشابه مع موقف عماد متعب الذى ينتهى تعاقده مع الأهلى بنهاية الموسم وبالتالى ففكرة بقائه فى النادي لازالت محل شك.