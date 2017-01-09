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حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

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حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017 حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

مهنياً: تظهر بلبلة وتشتد الضغوط عليك، وربما تجد نفسك في مواجهة صعبة، مهما حاولت ان تكسب ثقة الآخرين، إلا ان بعضهم ما زال يشكك في قدراتك

عاطفياً: الغيرة القاتلة عند الشريك ترفع عنده منسوب الشك، فسارع الى معالجة الموضوع قبل فوات الأوان

صحياً: الابتعاد عن اللحوم لبعض الوقت سيكون مفيداً، وستلاحظ الفرق سريعاً

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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