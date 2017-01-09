قطر تبدأ بناء سفارة لها بفلسطين مقرها غزة

تبدأ دولة قطر ببناء مبنى سفارتها في فلسطين، جنوب ميناء غزة، حيث انبثق قرار الشروع في بناء مبنى السفارة ومقر إقامة السفير، عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والتي عقدت اجتماعًا تمهيديًا مع مقاولي الشركات المشاركة في العطاء الخاص بالمشروع.

ومن المقرر أن يقام مبنى السفارة القطرية على شارع الرشيد الساحلي، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 5 آلاف متر مربع، وتشمل مبنى السفارة ومبنى خاص بسكن السفير، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وغرف الخدمات، وذلك بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم الإخبارى.

وترأس المهندس عبد الحليم العيسوي، رئيس قسم مشاريع الطرق في اللجنة القطرية، الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة، ليجيب عن تساؤلات واستفسارات ممثلي الشركات المشاركة في العطاء، وكان قد سبق الاجتماع زيارة ميدانية لموقع المشروع الخميس الماضي، بمشاركة مقاولي الشركات المشاركة في العطاء، بغرض معاينة الموقع ومعرفة حدود الشوارع المحيطة بالمشروع ومناسيبه.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي على هذا القرار من السلطة الفلسطينية حول هذا الموضوع.