أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قطر تبدأ بناء سفارة لها بفلسطين مقرها غزة

Google+ Print
قطر تبدأ بناء سفارة لها بفلسطين مقرها غزة قطر تبدأ بناء سفارة لها بفلسطين مقرها غزة

تميم_ مشعل

تبدأ دولة قطر ببناء مبنى سفارتها في فلسطين، جنوب ميناء غزة، حيث انبثق قرار الشروع في بناء مبنى السفارة ومقر إقامة السفير، عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والتي عقدت اجتماعًا تمهيديًا مع مقاولي الشركات المشاركة في العطاء الخاص بالمشروع.

ومن المقرر أن يقام مبنى السفارة القطرية على شارع الرشيد الساحلي، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 5 آلاف متر مربع، وتشمل مبنى السفارة ومبنى خاص بسكن السفير، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وغرف الخدمات، وذلك بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم الإخبارى.

وترأس المهندس عبد الحليم العيسوي، رئيس قسم مشاريع الطرق في اللجنة القطرية، الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة، ليجيب عن تساؤلات واستفسارات ممثلي الشركات المشاركة في العطاء، وكان قد سبق الاجتماع زيارة ميدانية لموقع المشروع الخميس الماضي، بمشاركة مقاولي الشركات المشاركة في العطاء، بغرض معاينة الموقع ومعرفة حدود الشوارع المحيطة بالمشروع ومناسيبه.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي على هذا القرار من السلطة الفلسطينية حول هذا الموضوع.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا