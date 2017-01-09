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بالفيديو …مصطفى بكري يكشف تفاصيل طلبه بإسقاط الجنسية عن البرادعي

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بالفيديو …مصطفى بكري يكشف تفاصيل طلبه بإسقاط الجنسية عن البرادعي بالفيديو …مصطفى بكري يكشف تفاصيل طلبه بإسقاط الجنسية عن البرادعي

الكاتب الصحفي مصصفي بكري

قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إنه تقدم بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، باعتبار أن المجلس يعبر عن المشاعر الشعبية ويحمي ثوابت الدولة الوطنية المصرية – بحسب رأيه.

وأوضح “بكري” – خلال مداخلة هاتفية أجراها اليوم الاثنين مع برنامج “عين على البرلمان” الذي يُعرض عبر فضائية الحياة – أن البرادعي كشف عن وجهه الداعِ للفوضى والمؤيد لجماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير.

وتابع أن “البرادعي” تعمد نشر تصريحات من شأنها التحريض ضد الدولة المصرية وتشويه ما حدث في 30 يونيو عندما تم اسقاط حكم جماعة الإخوان، وهو – والكلام لبكري – ما يستوجب محاسبته بتهمة الخيانة العظمي وتهديد الأمن القومي.

وأكد أنه لن يستند في طلبه بإسقاط الجنسية عن البرادعي، على المكالمات الهاتفية التي تم تسريبها مؤخراً، بل أن لديه أدلة كثيرة على قيامه بنشر الفوضى والتحريض ضد الدولة المصرية.

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