نشرة ONA: عودة صفاء حجازي لماسببرو..إنطلاق دى إم سى 14يناير..طارق لطفي ضيف CBC

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

عقدت صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اليوم، اجتماعًا لمجلس الأعضاء المنتدبين ضم رؤساء قطاعات الاتحاد، حيث ناقش الاجتماع الأمور المتعلقة بسير العمل بالقطاعات خلال الفترة الماضية..للمزيد

أعلنت شبكة قنوات dmc على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عن موعد انطلاقتها الرسمية للبث،حيث من المقرر انطلاقها 14 يناير الجاري..للمزيد

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> في حلقة فنية خاصة يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جودة على شاشة سي بي سي الفنان طارق لطفي وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الثالثة عصرا..للمزيد

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> تعرض قناة ON Sport ابتداءً من الثلاثاء من الأسبوع الجارى، بعد أن تعاقدت على بث حصرى لحقوق فيلم وثائقى مدتة 4 ساعات، لأسرار الجيل الذهبى لمنتخب مصر فى بطولات كأس الامم الافريقية..للمزيد

يبدأ اليوم الفنان يوسف الشريف تصوير أولى حلقات مسلسله الجديد “كفر دلهاب” والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل..للمزيد