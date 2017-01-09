أتليتكو ناسيونال يفوز بجائزة «فيفا» للعب النظيف فى 2016

فاز فريق أتليتكو ناسيونال الكولومبى، بجائزة اللعب النظيف “The Best” لعام 2016، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، المقام حاليا فى مدينة “زيورخ” السويسرية، وذلك عقب تنازله عن لقب “سود أمريكانا” للفريق البرازيلى شابيكوينسى الذى تعرض طائرته للسقوط قبل خوض المباراة النهائية للمسابقة.

وجاء حصول فريق أتليتكو ناسيونال على جائزة اللعب النظيف التى يمنحها الاتحاد الدولى للسلوكيات المثالية سواء للاعب أو حكم أو مدرب أو مشجع، والتى تساهم فى دعم روح اللعب النظيف، والتى تم اختيارها من قبل لجنة خاصة للخبراء تتكون من “جابرييل باتيستوتا، مارتا، هارولد ويب، فلاديمير بيتكوفيتش، وأدولف أوجى”.