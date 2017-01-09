رسميا.. «رونالدو» يفوز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب فى العالم 2016

حصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخى لفريق ريال مدريد الإسبانى، على جائزة أفضل لاعب فى العالم “The Best” لعام 2016، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، المقام حاليا فى مدينة “زيورخ” السويسرية.

وجاء حصول رونالدو على جائزة أفضل لاعب فى العالم، عقب تفوقه على منافسه الأزلى، الأرجنتينى ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسبانى الذى غاب عن حضور الحفل، والفرنسى أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، عاش عاماً استثنائياً خاصة فى البطولات القارية، حيث فاز بلقبه الثالث في دورى أبطال أوروبا بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبى ومونديال الأندية مع ريال مدريد، كما قاد المنتخب البرتغالى للتتويج بكأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى فى التاريخ.