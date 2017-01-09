أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رسميا.. «رونالدو» يفوز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب فى العالم 2016

Google+ Print
رسميا.. «رونالدو» يفوز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب فى العالم 2016 رسميا.. «رونالدو» يفوز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب فى العالم 2016

كريستيانو رونالدو

حصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخى لفريق ريال مدريد الإسبانى، على جائزة أفضل لاعب فى العالم “The Best” لعام 2016، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، المقام حاليا فى مدينة “زيورخ” السويسرية.

وجاء حصول رونالدو على جائزة أفضل لاعب فى العالم، عقب تفوقه على منافسه الأزلى، الأرجنتينى ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسبانى الذى غاب عن حضور الحفل، والفرنسى أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، عاش عاماً استثنائياً خاصة فى البطولات القارية، حيث فاز بلقبه الثالث في دورى أبطال أوروبا بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبى ومونديال الأندية مع ريال مدريد، كما قاد البرتغالى للتتويج بكأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى فى التاريخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق