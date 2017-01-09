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حظك اليوم برج الجدي ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجدي ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017 حظك اليوم برج الجدي ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

برج الجدي

مهنياً: من الممكن أن تواجه تراجعاُ ما، أونزاعاً مع سلطة، كذلك قد تطلب إليك التضحية في شأن معقد

عاطفياً: من المفيد أن تحمي علاقتك بالشريك اليوم، لا تواجهه بغضب ولا تتخذ اي قرار بشأنه

صحياً: ربما تدفعك ظروف طارئة إلى الاهتمام بصحة مقرب مريض

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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