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السادات ينعي شهداء العريش ويؤكد: مصر قدمت وستقدم شهداء في سبيل القضاء على الإرهاب الأسود

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السادات ينعي شهداء العريش ويؤكد: مصر قدمت وستقدم شهداء في سبيل القضاء على الإرهاب الأسود السادات ينعي شهداء العريش ويؤكد: مصر قدمت وستقدم شهداء في سبيل القضاء على الإرهاب الأسود

عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي

نعى الدكتور عفت السادات رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، شهداء الواجب، أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي الخسيس على كمين أمني بمدينة العريش في شمال سيناء.
> وقال السادات في بيان صادر عنه منذ قليل: “أنعي بمزيد من الحزن والآسي شهداء من رجال القوات المسلحة ضحايا الحادث الإرهابي الغادر والخسيس الذي وقع فى العريش، للشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان”، مطالبا بسرعة القصاص للشهداء، وسرعة توقيف المجرمين المتسببين في الحادث.
> وشدد السادات فى الوقت ذاته، على أن هذا الهجوم الذي راح ضحيته 9 شهداء ونحو 10 مصابين، لا يمكن أن يشكك بأى حال في قدرة قواتنا المسلحة على بسط نفوذها بسيناء، مشيرا إلى أن مصر قدمت تضحيات وستقدم في سبيل القضاء على الإرهاب الأسود.
> وجدد رئيس حزب “السادات الديمقراطي” الدعوة للاصطفاف والتوحد خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لقطع الطريق أمام أي عدو يسعى لاستغلال الأحداث الإرهابية لبث الفرقة بين المواطنين.

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