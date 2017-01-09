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النيابة الإدارية :دار أيتام التجمع الخامس مازلت تعمل رغم تصريحات الوزيرة

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النيابة الإدارية :دار أيتام التجمع الخامس مازلت تعمل رغم تصريحات الوزيرة النيابة الإدارية :دار أيتام التجمع الخامس مازلت تعمل رغم تصريحات الوزيرة

وزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي

قالت مصادر قضائية بهيئة النيابة الإدارية، إن دار أيتام “الاورمان” الذي شهد الواقعة المأساوية بتعذيب طفل بـ”مياه ساقعة” بالتجمع الخامس، مازال قيد العمل ولم يتم إغلاقه.

وأضافت المصادر، أن النيابة الإدرية قامت بتفتيش مفاجئ على الدار بناء على تعليمات المستشار علي رزق رئيس الهيئة ، الذي أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي إغلاقها، أنها لم تغلق، ومازالت تمارس أعمالها وبداخلها 6 أفال وما حدث أنه تم نقل الأطفال الرضع ومازلت أعمال التشطيب فى الدار قائمة .

وأكدت المصادر، أنه خلال الزيارة المفاجئة للدار، رصدت النيابة الإدارية عددًا كبيرًا من المخالفات، التي من المقرر الإعلان عنها غدًا، في بيان تصدره الهيئة ا

يذكر أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت إغلاق جمعية الأورمان بالتجمع الخامس في القاهرة، بعد تعذيب طفل برشه بالمياه المثلجة في ساعة مبكرة من الصباح.

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