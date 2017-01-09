برشلونة يمنع لاعبيه من حضور حفل توزيع جوائز “الفيفا”

قرر نادي برشلونة، بشكل مفاجئ، منع لاعبيه المدعوين، من حضور حفل توزيع جوائز “الفيفا”، مساء اليوم الاثنين في مدينة زيوريخ السويسرية.

ووجه “الفيفا” الدعوة لنجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أحد المنافسين الثلاثة على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2016، إضافة إلى زملائه جيرارد بيكيه، وأندريس إنييستا، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية لفريق الفيفا لعام 2016.

وأشار برشلونة، في بيان له، إلى أن إدارة النادي اتخذت هذا القرار نظرا للأولوية التي تمنحها تحضيرات الفريق استعدادا لخوض إياب دور الستة عشر من بطولة كأس الملك أمام أتلتيك بيلباو، يوم الأربعاء المقبل.

> وأضاف النادي الكتالوني في بيانه أن برشلونة قرر عدم السماح للاعبين المدعوين لحضور حفل “الفيفا” في زيورخ.

واختتم برشلونة بيانه المقتضب قائلا إن برشلونة يشكر “الفيفا”، وإدارته، برئاسة، جياني انفانتينو، على التسهيلات التي قدموها لبرشلونة للمشاركة في حفل الليلة، النادي يعرب عن تقديره ومساندته لجوائز (الأفضل)”.

وسيمثل برشلونة في حفل الفيفا رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، ونائبه، خوردي ميستري.