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حظك اليوم برج القوس ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

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حظك اليوم برج القوس ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017 حظك اليوم برج القوس ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

برج القوس

مهنياً: قد تخرج بأفكار وضّاءة، المهم ان تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل وان لا تذهب نحو اهمال مسيء اليك

عاطفياً: تعيش تقارباً مع أحدهم يطلب منك الحب ويمنحك المزيد من الشغف

صحياً: تتغلب على جميع المشاكل الصحية وتزداد نشاطاً فتشعر بطاقة كبيرة وإلى الخروج من البيت والتنزه وملاقاة الأصحاب وهذا ليس بقليل

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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