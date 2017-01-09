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5 لاعبين من الريال و 4 من برشلونة في تشكيل الفيفا المثالي لعام 2016

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5 لاعبين من الريال و 4 من برشلونة في تشكيل الفيفا المثالي لعام 2016 5 لاعبين من الريال و 4 من برشلونة في تشكيل الفيفا المثالي لعام 2016

أرشيفية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التشكيل المثالي لعام 2016 والذي ضم خمسة لاعبين من فريق ريال مدريد الإسباني وأربعة لاعبين من برشلونة.

ويقيم الفيفا مساء اليوم الإثنين حفله السنوي لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2016 وذلك بمدينة زيورخ السويسرية بحضور جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وضم التشكيل الأفضل في عام 2016 الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، وداني ألفيس لاعب يوفنتوس الإيطالي وجيرارد بيكيه لاعب برشلونة وسيرجيو راموس ومارسيلو ثنائي ريال مدريد الإسباني في خط الدفاع والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش لاعب الريال والإسباني أندريس إنيستا لاعب برشلونة في خط الوسط والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الريال والأرجنتيني ليونيل ميسي و الباراجوياني لويس سواريز نجمي برشلونة في الهجوم.

وغاب عن التشكيل الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بالرغم من تواجده في القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم.

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