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حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

مهنياً: تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على الإقناع، وتالياً سيسهل عليك التفاوض وإقامة حوار بنّاء ومثمر وتحقق نجاحاً باهراً

عاطفياً: إنه يوم الشغف والحب فقد تنشأ بينك وبين أحد مواليد العذراء قصة حلب، بعدما يكون هذا الأخير قد خرج من علاقة حب

صحياً: إعمد إلى الراحة الجسدية وإلى تخفيف الضغوط عنك قدر الإمكان

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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