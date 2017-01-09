خاص لـ"سيدتي نت": شريهان تعود بمسرح استعراضي "تليفزيوني" والتصوير "ممنوع"

علم "سيدتي نت" من مصادر مقربة من النجمة شريهان بأن العمل الفني المنتظر الكشف عن تفاصيله اليوم، ليس مسلسلاً للمنافسة بماراثون دراما رمضان 2017 كما توقع البعض، وإنما "مسرح استعراضي تليفزيوني" سيتم تسجيله وعرضه بمسرح الزمالك المفضل لشريهان، بمعرفة عدد كبير من الكتاب والمخرجين والشعراء ومصممي الرقصات وبمشاركة نخبة من النجوم، وبتكلفة إنتاجية غير مسبوقة ستخصص للإنفاق على المؤثرات البصرية والخدع والتصوير.

شريهان من المقرر أن تجتمع مساء اليوم بفندق ماريوت الزمالك مع نجوم العمل من فنانين وكتّاب ومخرجين بحضور قيادات شركة العدل جروب، ولم تحسم حتى الآن موقفها من لقاء وسائل الاعلام حيث لم يتم إخبارها مسبقاً بوجود مؤتمر صحفي وفقاً لتصريحات خاصة من المسؤول عن تنظيم الاحتفالية لـ"سيدتي نت" الذي أكد، أن شريهان وضعت عدة شروط منها عدم التصوير نهائياً إلا بمعرفتها، والاكتفاء ببيان صحفي سيتم تعميمه مع الصور وإرساله لوسائل الاعلام المصرية والعربية، وجرت مساء أمس مفاوضات مكثفة لإقناعها بحضور مؤتمر صحفي قصير خاصة وأن الشركة وجهت الدعوة للمسؤولين عن صفحات المسرح بالجرائد المصرية، ولكن لا يوجد قرار نهائي حتى اللحظة.

المفاجأة ان حتى الفائزين بمسابقة "العدل جروب" لن ينالوا جائزة مقابلة شريهان كما وعدتهم الشركة حسب البيان المنشور بصفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، لأن شريهان _بحسب المصدر نفسه_ لم تكن على علم بكل هذه الترتيبات وأكدت موافقتها على الحضور للتصوير مع النجوم والكشف عن طبيعة العمل المنتظر وفقط، وليست مستعدة حتى اللحظة لمواجهة جمهورها بعد غياب طويل.

المصدر نفسه أكد أن مفاوضات جرت مساء أمس مع المنتج جمال عدل وفريق عمل شريهان للتنسيق معها حول ظهورها الأول للصحافة المصرية، ولكن النتيجة لن تحسم إلا مع بدء الاجتماع مساء اليوم.

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