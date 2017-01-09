بالصور: ياسمين عبد العزيز تقابل تامر حسني "يومين فقط" بالأسبوع

وافق النجمان تامر حسني وياسمين عبد العزيز على بدء تصوير مسلسلهما الجديد "على رأي المثل" لمدة يومين فقط في الأسبوع بداية من اليوم الإثنين، حتى تتمكن الشركة المنتجة من تجهيز البرومو الدعائي للمسلسل تمهيداً لطرحه مبكراً للعرض على القنوات الفضائية، على أن يتم استكمال التصوير بعد انتهاء المخرج محمد سامي والمؤلف خالد جلال من تجهيز بقية حلقات المسلسل المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2017.

تامر حضر الأسبوع الماضي أول بروفات تحضيرية للمسلسل برفقة النجمة ياسمين عبد العزيز، وتم الاتفاق على كل التفاصيل الفنية واختيار اسم مؤقت للعمل وهو "على رأي المثل" كما تم الاتفاق على الأسماء المرشحة للانضمام للعمل وتأكد حتى اللحظة انضمام عمر السعيد، انتصار، إيمان السيد، والقديرة أحلام الجريتلي وفقاً للشخصيات المتواجدة بالحلقات العشر الأولى، وسيتم اختيار بقية فريق العمل بعد انتهاء أيمن بهجت قمر، وخالد جلال من تأليف بقية حلقات المسلسل، الذي سيقدم بصورة كوميدية اجتماعية عبر حلقات منفصلة.

يذكر أن مسلسل "على رأي المثل" يعد أول بطولة للنجمة ياسمين عبد العزيز بمجال الدراما الرمضانية، وأول لقاء لها مع المطرب تامر حسني، وسيتم تقديمه عبر 30 حلقة منفصلة متصلة، بمشاركة العشرات من ضيوف الشرف لم يتم الاستقرار على الاسم النهائي للمسلسل حتى الآن، وتم اختيار اسم "وعلى رأي المثل"، لحلقة واحدة من ضمن الـ 30 حلقة.