خالد صلاح ينعى شهداء "كمين العريش".. ويؤكد: نحن أمام مؤامرة حقيقية ضد الدولة

كتب إبراهيم حسان

تقدم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، بأشد عبارات العزاء، فى استشهاد 7 من رجال الشرطة وإصابة 6 مدنيين فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف كمين المطافئ بحى المساعيد فى العريش.

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أن الإرهاب لا تنقطع حيله طوال الوقت فيما يتعلق باستهداف جنود القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية، مشيرا إلى أن ما يحدث من عمليات إرهابية، جزءًا من المؤامرة التى تعمل منذ سنوات ضد الدولة.

وأشار إلى أن كثيرين ينكرون مفاهيم المؤامرة ويعتقدون أنها نوعا من حيل السلطة المصرية لتقوية مراكزها، مستدركا بقوله "لكننا فى الحقيقة أمام مؤامرة حقيقية ضد الدولة، لاسيما أن استمرار هذه العمليات بهذا الانتظام والتسليح والاستهداف يؤكد وجود أيادى وراء هؤلاء الإرهابيين".