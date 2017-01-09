توقيت صادم لعرض مسلسل "حتى الموت" لـ أنجين أكيوريك وفهرية أفجين

منذ بدء عرض الإعلانات الأولى له، حظي المسلسل التركي الجديد "حتى الموت" بطولة الممثلين أنجين أكيوريك وفهرية أفجين باهتمام كبير من ملايين المتابعين الأجانب والعرب، وكان الإهتمام الأكبر من قنوات عربية مهمة في الشرق الأوسط أبدت رغبتها بشراء حقوق عرضه الأول في العالم العربي مبكراً.

وموعد عرض أولى حلقات المسلسل مساء الخميس 12 يناير على شاشة قناة Atv التركية لينافس أقوى مسلسلين في هذا اليوم "أنتِ وطني" بطولة بيرغوزار كوريل وزوجها خالد آرغنش، و"الشجاع والجميلة" بطولة كيفانش تاتليتوغ وتوبا بويوكستون ما سيشعل المنافسة الدرامية بين المسلسلات الثلاثة.

وتدور أحداث "حتى الموت" حول الزوج الوسيم داغان (أنجين أكيوريك) الذي يتهم ظلماً بقتل حماه بالرصاص خلال ذهابه في رحلة صيد، ويحبس ويحكم عليه بعقوبة مشددة مع الأشغال الشاقة المؤبدة إلا أنه لا يستسلم للظلم ويصمم على الفرار من السجن بحثاً عن القاتل الحقيقي البعيد بعد قضائه سنوات طويلة حزينة في حبسه المظلم.

وتحاول محاميته الحسناء سيلفي (فهرية أفجين) مساعدته فهل ينجح في اصطياد القاتل واثبات برائته أم يتسبب بموت الكثيرين خلال بحثه عن برائته الغائبة؟

وينتظر ملايين الأتراك والعرب بشغف عرض الحلقة الأولى منه مساء الخميس 12 يناير مع ترقب لمن سيحسم المنافسة لصالحه.

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