"سيدتي نت" يكشف الحقيقة: قصي خولي لم يهرب من غادة عبد الرازق "للمرة الثانية"

بعدما اعتذر العام الماضي عن مشاركتها بطولة مسلسل "الخانكة"، تردد مؤخراً أن النجم السوري قصي خولي كرر هروبه من زميلته بلجنة تحكيم برنامج "أراب كاستينغ" الفنانة غادة عبد الرازق، ورفض مشاركتها بطولة مسلسلها الجديد "أرض جو"، مبرراً أسباب اعتذاره بضعف المقابل المادي، والحقيقة أن الشركة المنتجة لم تفاوض قصي من الاساس، وكانت جهودها كلها منصبة على النجم أحمد فهمي الذي رفض الأجر المعروض عليه كما رفض جدول التصوير المقترح لارتباطه ببطولة مسلسل النجمة نيللي كريم "لأعلى سعر".

مصدر داخل الشركة المنتجة أكد أنه لا توجد مفاوضات مباشرة مع قصي خولي فيما يتعلق بمسلسل "أرض جو" وقد تكون النجمة غادة عبد الرازق عرضت عليه الدور بصورة ودية أثناء مشاركتهما بتسجيل حلقات البث المباشر لبرنامج "أراب كاستنغ"، ولكن الترشيح الرسمي كان من نصيب النجم أحمد فهمي، ولا زالت المفاوضات متعثرة ولكن فهمي لم يرفض العرض بصورة نهائية.

مسلسل "أرض جو" بطولة عدد من النجوم مثل غادة عبد الرازق، وإبراهيم نصر، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد كريم، وأحمد عبد الوارث، ومها أبو عوف، ومن الشباب عمرو صحصاح، وعمرو صالح، ويوسف عثمان، ونادية خيرى، ومراد مكرم، وجار ترشيح باقي الفنانين لتحديد باقي الأبطال، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد جمعة.