بالفيديو: هيفاء وهبي والمشاهير يحتفلون بعيد ميلاد المصور شربل بو منصور

احتفل الزميل المصور شربل بو منصور بعيد ميلاده بحضور عدد كبير من المشاهير من بينهم النجمة هيفاء وهبي ومصمما الأزياء زهير مراد وشربل زوي والممثلتان ستيفاني صليبا وميرفا القاضي.

ولقد تم تداول صور وعدد مقاطع فيديو من الإحتفال وكواليسه، عبر تطبيقيّ "إنستقرام" و"سناب شات" الخاص بهيفاء وهبي التي أطلت في بعض المقاطع بشخصية نحولة.

ويبدو أن هيفاء وهبي مستمرة في إجازتها وتحاول أن تستمع بها قبل البدء بمزاولة نشاطها الفني حيث من المتوقع أن تفاجىء الجمهور بألبومها الجديد، الذي أرجأت موعد طرحه أكثر من مرة خلال العام 2016، كما أنها تعاقدت على تصوير مسلسل رمضاني وفيلم سينمائي.

لمشاهدة فيديو عيد ميلاد شربل بو منصور انقر على هذا الرابط