فؤاد عبد الواحد يُصوّر رسالة إنسانية للأم بأغنية "لا يهمك"

جدة: وحيد جميل

حرص الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد على أن يرسل من خلال أغنيته"ولا يهمك"، التي انتهى من تصويرها في بيروت رسالة إنسانية للأم، التي تعدّ الأغلى لدى كل شخص، وجسّد مع المخرج اللبناني بسام الترك سيناريو هذه الرسالة وأظهارها من خلال بعض المشاهد التمثيلية التي قام بها فؤاد، موضحاً أهمية الإعتناء والإهتمام بالأم أمام كل الظروف وفي كل الوقت.

وقد استطاع المخرج بسام الترك إظهار الرسالة الإنسانية في الأغنية ضمن سيناريو ومشاهد تم تصويرها داخلياً وخارجياً، وسط إهتمام بأدق تفاصيل الصورة الملفته وجمالياتها، مؤكداً أنه بذل جهداً كبيراً مع فريق التصوير والإنتاج من أجل إظهار الفيديو كليب بهذه الصورة، وقال فؤاد: "إنه نجاح آخر مع بسام الترك في أغنية "ولا يهمك" والحمد لله توفقنا في نقل الرسالة التي عملنا عليها وسعينا لإظهارها من خلال الأداء والمشاهد".

أغنية "ولا يهمك" طُرحت في ألبوم فؤاد عبد الواحد الأول مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وهي من كلمات هشام الشروقي وألحان أحمد الهرمي وتوزيع هشام السكران، وبعد أن لاقت نجاحاً كبيراً صوتياً، قام بتصويرها بناء على طلب الجمهور من بين أغنيات الألبوم، بعد أغنيتيّ "قلبي الصغير" و"يا حب".