جمعية المنتجين والموزعين السعوديين تكرم "شباب البومب"

جدة: وحيد جميل

بحضور الرئيس التنفيذي لشبكة قنوات "روتانا" الأستاذ تركي الشبانه، ورئيس مجلس إدارة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين الأستاذ محمد الغامدي، وأبطال المسلسل، كرّمت جمعية المنتجين والموزعين السعوديين الفنان فيصل العيسى، المنتج لمسلسل "شباب البومب" والمخرج سمير عارف، بعد حصول المسلسل بجزئه الخامس على المركز الأول في قائمة المسلسلات على محرك البحث "غوغل" لعام ٢٠١٦م. وقد وصف الغامدي التكريم بأنه خطوة فاعلة لدعم الأعمال السعودية الناجحة، وتحفيز المنتجين على تقديم الأفضل للنهوض بالإنتاج المحلي في السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن القائمين على مسلسل "شباب البومب" كانوا قبل التكريم قدّموا مبادرة تعاون جديدة لدعم لمواهب التمثيل في المملكة، في جمعية الثقافة والفنون بالرياض، حيث استقبالوا ترشيح الشباب الراغبين في المشاركة في مسلسل "شباب البومب٦" على "روتانا خليجية". وقد تألفت لجنة اختبار الأداء من ثلاثة أعضاء، هم: الفنان القدير عبد الرحمن الرقراق، والمخرج سمير عارف، و المشرف العام على المسلسل نادر الذيابي.

وقد فاق عدد الذين تقدّموا لاختبار الآداء الـ ٢٠٠ شخصاً حضروا من عدة مناطق، كالمدينة المنورة وعرعر والأفلاج وطبرجل والدمام وحايل وأبها، من مختلفت الأعمار. وأبدى مخرج المسلسل سمير عارف إعجابه بمواهب المشاركين، واعداً إياهم باستثمار مواهبهم في مسلسل "شباب البومب".

كمّا عبّر الفنان القدير عبد الرحمن الرقراق عن شكره لإتاحة هذه الفرصة للمواهب، والتي يندر توظيفها في الدراما السعودية، قائلاً: "الدراما السعودية تحتاج فعلاً لهذه الدماء الشابة المبدعة". بينما قال نادر الذيابي إن مسلسل "شباب البومب" قائماً على الشباب بكل أركانه، كتابةً وإنتاجاً وإخراجاً وتمثيلاً، وككل عام نفخر بأننا بوابة احتضان المواهب الشابّة.