القبض على أفراد العصابة المتهمة بسرقة كيم كارداشيان

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص، يبلغ عددهم 16 فرداً، لاستجوابهم بشأن السطو الذي تعرّضت له نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian في باريس في تشرين الأول/أكتوبر.

وقم تمّ القبض على هذه المجموعة استناداً إلى دلائل مهمّة، منها آثار الحمض النووي التي عُثر عليها في مكان الحادث، كما أنّ بعض الجناة الذين تنكّر بعضهم بزيّ رجال شرطة غادروا المكان سيراً على الأقدام وعلى دراجات.

يشار إلى أن كيم تعرضت للحادث خلال إقامتها في باريس حيث حضرت أسبوع الموضة في عاصمة الأناقة، وسرق منها حينها مجوهرات بلغت قيمتها نحو تسعة ملايين يورو (9.5 مليون دولار) تحت تهديد السلاح بعد أن قيّدها الخاطفون .

يذكر أن كيم كارداشيان خرجت مؤخراً وللمرة الأولى عن صمتها في برنامجها الشهير "Keeping Up With A Kardashians"، فأعربت عن الخوف من الموت الذي عاشته في لحظات السرقة.

وقالت النجمة البالغة من العمر 36 عاماً إنها كانت على يقين بأنّهم سيطلقون النار عليها، في وقت تطرقت إلى الحديث عن الأزمة التي عانى منها زوجها النجم الأمريكي الشهير كانيي ويست Kanye West.

كانيي وست برفقة كيم كارداشيان لأول مرة بعد تعافيه

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