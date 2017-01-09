بالصور والأسماء: نجوم قتلهم "التدخين بشراهة" أشهرهم أحمد زكي وآخرهم زبيدة ثروت

عندما ظهرت النجمة الجميلة زبيدة ثروت للمرة الأخيرة في حياتها كان هدفها الأول أن تودّع جمهورها وأن تكشف السبب الحقيقي وراء مرضها بسرطان الرئة، مؤكّدة أنّه التدخين بشراهة. وهذا السبب نفسه هو الذي أودى بقائمة كبيرة من نجوم الفن المصري، كان من أشهرهم النجم الكبير أحمد زكي الذي عاني من نفس المرض، ومن بعده الفنان الكبير نور الشريف والقدير محمود عبد العزيز، وقبلهم جميعاً المخرج العالمي يوسف شاهين؛ وكلّهم ماتوا بسبب الأعراض الجانبية المدمّرة للتدخين الشره.

الفنانة القديرة الراحلة زبيدة ثروت وافقت على الظهور مع الإعلامي عمرو الليثى بعد اكتشاف تدهور حالتها الصحية وإصابتها بسرطان متقدّم في الرئة جرّاء التدخين بشراهة، وقدّمت القصة الحقيقة لحياتها الشخصية، كما قدّمت نصيحة ملخّصة لكلّ مدخّن بالحذر من المرض اللعين الذي قضى عليها في النهاية، بعدما فشلت جهود الأطباء في إنقاذها من الأزمات التنفسّية المتلاحقة.

النجم الأسمر أحمد زكي كان لا يُرى بتاتاً من دون سيجارة بيده، فدفع الثمن عمره كلّه بعدما اكتشف إصابته بالمرض اللعين في مرحلة متأخرة، أثناء تصوير فيلمه الأخير "حليم"، إذ قضى نحبه قبل أن يتمكّن من تصوير أغلب مشاهده لتتم الاستعانة وقتها بابنه هيثم لاستكمال الدور.

الفنان الكبير نور الشريف ظلّ يكتم حقيقة مرضه، وقيل وقتها إنه أصيب بجلطات في القدم فيما الحقيقة كانت إصابته بمياه على الرئة وضعف في الأوعية الدموية جرّاء الجرعات الزائدة من النيكوتين، فخضع لأكثر من عملية لبذل الماء من الرئة، إلا أنّه توفّي في النهاية من جراء التدخين المفرط.

الساحر محمود عبد العزيز كان حريصاً على المتابعة الطبية ويلتزم بكلّ التعليمات الصحية إلا التوقف عن التدخين. وبرغم تكتّم الأسرة على أسباب الوفاة، تؤكّد المصادر الطبية أنه عانى من فشل تنفسّي متكرّر بسبب ضعف الرئة جراء الإفراط في التدخين.

الفنانة معالي زايد عانت هي الأخرى من سرطان الرئة حتى تمنّى لها المقرّبون الموت سريعاً بعدما أكدت الفحوصات أن المرض اللعين ينتشر في الجسم كله ويُسبّب لها آلاماً مبرحة، خاصة أنها لم تستطع التوقف عن التدخين حتى بعد اكتشافها المرض، وكانت معروفة في الوسط الفني بأنّها الفنانة الأكثر شراهة في التدخين. وبالفعل، قضى عليها المرض اللعين في أقلّ من شهر، وتوفّيت في 10 نوفمبر 2014 عن عمر ناهز الـ61 عاماً.

الفنانة الكوميدية الشهيرة سناء يونس التي غيّبها الموت في 20 مايو 2006 في إحدى مستشفيات القاهرة الخاصة عن عمر ناهز الـ 64 عاماً، بعدما أصيبت بسرطان متقدّم في الرئة، ما سبّب إصابتها بفشل كبدي بسبب التدخين المفرط.

التدخين لا يصيب الرئة فقط، وقائمة من ماتوا من نجوم الفن جراء التأثير المباشر للتبغ في القلب والأوعية الدموية طويلة جداً، ويتقدمها المخرج الكبير يوسف شاهين الذي ظلّ حتى آخر يوم من عمره يدخّن أكثر من 120 سيجارة، برغم خضوعه لأكثر من جراحة قلبيّة خلّد إحداها بفيلمه الشهير "حدوتة مصرية"، بينما لم يتمكّن الممثل خالد صالح من تكرار التجربة بعدما قضى نحبه إثر جراحة في القلب لتغيير أوعية دمّرها التدخين.

السيجارة نفسها أجبرت الممثل الراحل سامي العدل على الخضوع لثلاث جراحات متتالية لتغيير شرايين القلب، كما كادت تقضي على الفنان القدير فؤاد المهندس بذبحة صدرية نجا منها بأعجوبة، وتوقف بعدها عن التدخين تماماً. لكنّ الإفراط السابق في تعاطي التبغ ترك أثراً لا يُمحى في صحة أستاذ المسرح المصري وأدّى إلى وفاته.

الفنان وائل نور توفّي عن عمر يناهز ال 55 عاماً. وذكر تقرير الوفاة أن سبب موت الفنان وائل نور حدوث جلطة في القلب نتيجة الإفراط في التدخين.

التدخين بشراهة متعة قصيرة دفع ثمنها الكثير من نجوم الفن حياتهم .

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