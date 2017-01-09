أخبار الإسماعيلى اليوم الإثنين 9/1/2017

كتب – هيثم عويس

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الإثنين 9/1/2017 العديد من الأخبار الهامة يأتى على رأسها قيادة التشيكى فرانز ستراكا التدريب الأول للفريق عقب عودته من إجازة الكريسماس ، بالإضافة لرفض مجلس الإدارة لإعارة إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق.

حرص إبراهيم عثمان رئيس نادى الإسماعيلى على التواجد اليوم قبل المران الرئيسى للفريق فى أول يوم للتشيكى فرانز ستراكا، بعد الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبين عقب لقائهم الأخير بالدورى أمام بتروجت، بالإضافة لإجازة الكريسماس التى حصل عليها الخواجة التشيكى من مجلس الإدارة.

يغيب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى والمنتخب الوطنى عن تدريب المنتخب الوطنى اليوم، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، للذهاب إلى معسكر المنتخب العسكرى المقام حاليا فى جهاز الرياضة العسكرى، استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم العسكرية بعمان.

تمسك مسئولو الإسماعيلى بإبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق، رافضين العرض الذى تقدم به مسئولو الفيصلى السعودى لاستعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يستأنف فريق الإسماعيلى تدريباته اليوم الاثنين بعد الراحة السلبية الطويلة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 10 أيام عقب انتهاء منافسات الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام، خلال فترة توقف المسابقة لمدة 45 يوما نظرا لمشاركة المنتخب الوطنى في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون 2017، حيث يقود التشيكى فرانز ستراكا الذى يتولي المسئولية ويقود المران لأول مرة بعد إبرام التعاقد معه لخلافة أشرف خضر في القيادة الفنية للدراويش.

سيطرت حالة من الترقب داخل نادى الإسماعيلى بعد إعلان على غيط عضو مجلس الإدارة استقالته من عضوية المجلس بسبب رفضه سياسة الإقصاء والتهميش التى اتبعها معه المهندس إبراهيم عثمان، رئيس قلعة الدراويش بعد تجاهله في التعديلات التي أجراها على قطاع الناشئين وتسريح الموالين لغيط وأصدقائه في قطاع الناشئين والبراعم واعتبارها كأن لم تكن.