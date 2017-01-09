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"كأس مصر" يحسم موعد معسكر الزمالك بالإمارات

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"كأس مصر" يحسم موعد معسكر الزمالك بالإمارات "كأس مصر" يحسم موعد معسكر الزمالك بالإمارات

>كتب أحمد توفيق

يترقب مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني للفريق، موقف لجنة المسابقات من تحديد حسم إقامة مباراة الفريق الأبيض في دور الـ32 لكأس يوم 3 فبراير المقبل من عدمه من أجل حسم موقف السفر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر أمام الأهلي المقرر لها يوم 10 فبراير.

وأبدى الجهاز الفنى للزمالك، رغبته فى السفر إلى الإمارات يوم 1 فبراير القادم وإقامة المعسكر المغلق هناك حتى موعد المباراة أمام الأهلي وفي حالة إقامة مباراة دور الـ32 للكأس أمام الأولمبي سيغادر الفريق يوم 5 فبراير إلى الإمارات.

وألغى الزمالك معسكره الخارجي خلال الفترة الحالية في المغرب والبحرين على أن يدخل الفريق في معسكر داخلي في مصر يوم 14 يناير الجاري.


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