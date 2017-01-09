بالصور .. تدريبات بدنية للمنتخب عقب ودية تونس

كتب محمد مراد

شهد تدريب منتخب مصر الأول عقب ودية تونس التى أقيمت أمس الأحد وشهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد ، الاكتفاء بتمرينات فك العضلات.

شهد التدريب تواجد الـ 26 لاعبا فى معسكر المنتخب بعد رحيل محمد إبراهيم عن المعسكر لوجوده خارج القائمة المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون ، واللاعبون هم:

حراسة المرمى: عصام الحضرى (وادى دجلة) - شريف إكرامى (الأهلى) - أحمد الشناوى (الزمالك) و محمد عواد " الإسماعيلى".

خط الدفاع: أحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد الدين سمير من (الأهلي) - أحمد دويدار وعلى جبر من (الزمالك) - محمد عبد الشافى (أهلى جدة) - وعمر جابر (بازل السويسرى) وأحمد المحمدى (هال سيتى) وكريم حافظ (لانس الفرنسى) و حماده طلبه .

خط الوسط: محمد الننى ( أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح (روما الإيطالى) ورمضان صبحى ( ستوك سيتى الإنجليزى) وعبد الله السعيد (الأهلى) وإبراهيم صلاح - طارق حامد (الزمالك) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودى) - محمود حسن "تريزيجيه" ( موسكرون البلجيكى) - عمرو وردة (بانيتوليكوس اليونانى)

خط الهجوم: مروان محسن (الأهلى) وأحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا ) و أحمد جمعه.



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