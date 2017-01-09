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بالفيديو ..مستشار ترامب: علاقة مصر وأمريكا فى عهد الرئيس الجديد ستكون “استراتيجية”

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بالفيديو ..مستشار ترامب: علاقة مصر وأمريكا فى عهد الرئيس الجديد ستكون “استراتيجية” بالفيديو ..مستشار ترامب: علاقة مصر وأمريكا فى عهد الرئيس الجديد ستكون “استراتيجية”

الرئيس الأمريكي دونالد

قال وليد فارس، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الرئيس المنتخب سيقسم اليمين الدستورية ظهر يوم 20 يناير الجارى لتنصيبه رئيساً كما سيدلى بخطاب أمام الكونجرس، لافتا إلى أن الدعاية المضادة من المعارضة لم تؤثر على الآلية الدستورية لانتخاب ترامب، بل إنها تثير انتقادات ضده.

وأضاف فارس، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس من الولايات المتحدة مع برنامج الحياة اليوم، أن العلاقة الاستراتيجية التى سيعمل الرئيس ترامب على تعزيزها مع هى بمثابة “مشروع جديد”، لافتا إلى أن ترامب سيعمل على التقدم باتجاه حوار سياسى جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار مستشار ترامب، إلى أن الرئيس الجديد سيضع في أولوياته الملف الإيرانى ومحاربة تنظيم داعش، كما أنه سيتواصل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن سياسة أوباما قد فشلت لأن الحروب لم تتوقف، ويجب أن يكون هناك سياسة جديدة لدى ترامب منها توقف تدفق المهاجرين، ووقف إطلاق النيران.

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