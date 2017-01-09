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حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017 حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

برج الميزان

مهنياً: قد تعقد اتفاقات مهنية مناسبة وتلفت نظر بعض النافذين والقادرين

عاطفياً: كن شجاعاً وصادقاً ولا تخفْ من تجربة جديدة تخوضها مع أحد الأشخاص المحيطين بك

صحياً: عليك باتباع نظام غذائي منظم والابتعاد عن الإرهاق وحاول معرفة كيف تواجه الأحداث بهدوء

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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