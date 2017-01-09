حظك اليوم برج العذراء ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

برج العذراء

مهنياً: أحذّرك من مغبّة الخلافات والعدائية والكلام الجارح، أجِّل الموضوعات الحسّاسة والمعقّدة الى وقت آخر يكون فيه الحظ الى جانبك

عاطفياً: كُن ليّنًا ولطيفًا مع الحبيب، وبادله المشاعر الرقيقة والكلام اللطيف، وستكسب قلبه وحبه أكثر فأكثر

صحياً: قليل من التوتر اليومي كفيل بإرهاقك جسدياً وفكرياً

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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