حظك اليوم برج السرطان ليوم الثلاثاء 10 يناير 2017

برج السرطان

مهنياً: تعيش بعض الإرباك أو تتفق على انفصال، قد تعاني عدائية الاخرين لك، حاذر نزاعات قد تتفاقم، تحتاج الى حليف قوي ونافذ وليس الى المزيد من السلبيات

عاطفياً: تشهد هذا اليوم اضطرابات كثيرة وخصوصاً مع المقربين والعائلة والجيران، إذ تحاول فرض آرائك عليهم ما ينعكس سلباً عليك

صحياً: عليك الاهتمام بصحت هذا اليوم والابتعاد عن الأجواء السلبية

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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