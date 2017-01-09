موجز الساعة 6.. محمد صلاح يتبرع لصندوق "تحيا مصر"

السيسى يستعرض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد مع ممثلى 27 صندوقا عالميًا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، وفداً ضم ممثلين عن 27 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، والذين يزورون مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية "هيرمس" للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

الاستئناف تحدد جلسة غد لنظر تظلم حسين سالم على منعه من التصرف فى أمواله

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة غدا الثلاثاء، لنظر تظلم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته على قرار منعهم من التصرف فى أموالهم، وذلك أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، والمعنقدة بالتجمع الخامس.

رئيس جنوب السودان سلفا كير يصل القاهرة فى زيارة تستغرق 3 أيام

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، قادما على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث دعم التعاون وآخر التطورات الأفريقية.

الرئيس السيسى يعرب عن تقديره لتبرع محمد صلاح لصندوق "تحيا مصر"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اللاعب الدولى محمد صلاح، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

استقبل مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية 3 آلاف و260 سائحًا من عدة جنسيات عربية وأجنبية لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

قال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن قوات الشرطة المتمركزة فى كمين جسر الوادى وسط مدينة العريش أحبطت محاولة مجموعة مسلحة استهداف الكمين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أليكس يانجر رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية، بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة.

تقدم النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بشأن إعادة توطين أهالى النوبة بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة، جنوب السد العالى، بعدما حصل على توقيع عدد كبير من نواب البرلمان لدعم مشروع القانون، وبلغ عدد الموقعين ما يزيد عن "63" نائبا.

قال عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان ، إنه طلب من لجنة الإسكان أن توجه الدعوة إلى جميع أعضاء البرلمان بزيارة العاصمة الادارية الجديدة والتى تعتبر حلم أوشك أن يتحقق فى غضون شهور قليله.

يقدم الزميل يوسف أيوب ، رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع فى حلقة جديدة من برنامج " العالم مع يوسف " على موقع" فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة ، مستقبل العلاقات الأمريكية والروسية ، وتصميم تحدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتقارير الأستخبارت الأمريكية متمسكا بالروس ، كما تتطرق الحلقة للعلاقات المصرية ودول الخليج تحديدا مع الرياض .

أجرى رجال نيابة الشئون المالية التابعة لهيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، صباح اليوم الأثنين، معاينة مفاجئة بدار مسنين بسيدى بشر، وذلك بعد تكليف المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أعضاء النيابة بإجراء معاينة عاجلة.