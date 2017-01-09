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وزير القوى العاملة: تعديل رواتب العقود الجديدة بالكويت لأكثر من 200 دينار

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وزير القوى العاملة: تعديل رواتب العقود الجديدة بالكويت لأكثر من 200 دينار وزير القوى العاملة: تعديل رواتب العقود الجديدة بالكويت لأكثر من 200 دينار

>كتب عامر مصطفى

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الكويت اتخذت إجراءات جديدة بالنسبة للوافدين وكل دولة لها الحق فى ذلك، حيث قامت بزيادة نسبة رسوم التحصيل على الرعاية الصحية إلى 15% وكان يجب على الوزارة التحرك، لافتا إلى أن المستشار العمالى بالكويت يعكف حاليا على تعديل العقود لرواتب المصريين المتواجدين بالكويت لمواجهة زيادة الرسوم الجديدة.

 

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل لبرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، أن المستشار العمالى استطاع تحقيق الكثير فى ملف تعديل الرواتب، وبالفعل تم تعديل مجموعة من العقود الجديدة وتوفير فرص العمل بالتفاوض مع الشركات التى اتاحت الفرص لرفع كل ما هو دون الـ 200 دينار كراتب للوظيفة.


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