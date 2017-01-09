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خبراء روس يزورون مصر الأربعاء المقبل للتأكد من أمن المطارات

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خبراء روس يزورون مصر الأربعاء المقبل للتأكد من أمن المطارات خبراء روس يزورون مصر الأربعاء المقبل للتأكد من أمن المطارات

وزير النقل الروسى

 

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم، أن خبراء روس سيتوجهون يوم الأربعاء القادم، إلى للتأكد من أمن مطاري الغردقة وشرم الشيخ، فيما قال المتحدث عن المكتب الصحفي للوزارة، لنوفوتسى، “سيتفقد الخبراء الروسي لمطاري الغردقة وشرم الشيخ مقرر يوم 11 يناير”.

وكان قد أعلنت مساعدة المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني المصري، ريهام الحلو، إن الطرف المصري يتوقع زيارة من قبل الخبراء الروس إلى مصر في الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الزيارة الأخيرة كانت إيجابية، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك.

وقالت الحلو، ” إن الزيارة كانت إيجابية، والروس أبدوا رضى بالإجراءات المصرية المتبعة، ولكن لا نعرف متى ينهون تقريرهم حول الوضع الأمني”، كاشفة أن هناك زيارة أخرى هذا الأسبوع “لكن لم يتحدد موعدها بالضبط”.

ويذكر أنه تم تجميد جميع رحلات الطائرات الروسية إلى مصر بعد الكارثة الجوية الكبرى في تاريخ الطيران السوفياتي والروسي التي وقعت في أواخر أكتوبر من عام 2015، حيث سقطت طائرة إيرباص — أ 321 ” التابعة لشركة “كوغاليم آفيا” في شبه جزيرة سيناء نتيجة لعمل إرهابي، ولقي جميع ركاب الطائرة الـ217 و7 أفراد الطاقم مصرعهم.

 

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